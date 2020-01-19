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      Таксист змусив пасажира вмитися зеленкою через несплату за проїзд у Запоріжжі: відео

      2806 Читать новость на русском
      У Запоріжжі пасажирові-"зайцю" довелося вмитися зеленкою / pikabu.ru (ілюстративне фото)

      У Запоріжжі таксист оригінально покарав пасажира, який не сплатив за проїзд, бо не мав грошей. Водій вручив пасажирові пляшечку зеленки і наказав вмитися нею.

      Горе-пасажир виконав наказ та добряче намастив обличчя зеленкою. Цей процес зафіксували на відео та опублікували в мережі, повідомляє місцеве видання "Суббота плюс".

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      Думки мешканців Запоріжжя про інцидент розділилося: одні підтримали водія, інші раділи, що він не побив пасажира, а треті запитували, чому водій не викликав поліцію.

      Дивіться відео, як таксист змусив пасажира вмитися зеленкою:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Курйозні новини Новини Запоріжжя Транспорт
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