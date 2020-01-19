Таксист змусив пасажира вмитися зеленкою через несплату за проїзд у Запоріжжі: відео
У Запоріжжі таксист оригінально покарав пасажира, який не сплатив за проїзд, бо не мав грошей. Водій вручив пасажирові пляшечку зеленки і наказав вмитися нею.
Горе-пасажир виконав наказ та добряче намастив обличчя зеленкою. Цей процес зафіксували на відео та опублікували в мережі, повідомляє місцеве видання "Суббота плюс".
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Думки мешканців Запоріжжя про інцидент розділилося: одні підтримали водія, інші раділи, що він не побив пасажира, а треті запитували, чому водій не викликав поліцію.
Дивіться відео, як таксист змусив пасажира вмитися зеленкою:
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