Таксист змусив пасажира вмитися зеленкою через несплату за проїзд у Запоріжжі: відео

У Запоріжжі таксист оригінально покарав пасажира, який не сплатив за проїзд, бо не мав грошей. Водій вручив пасажирові пляшечку зеленки і наказав вмитися нею.

Горе-пасажир виконав наказ та добряче намастив обличчя зеленкою. Цей процес зафіксували на відео та опублікували в мережі, повідомляє місцеве видання "Суббота плюс". Дивіться також фото і відео: Нетверезі працівники СТО розтрощили авто клієнта Думки мешканців Запоріжжя про інцидент розділилося: одні підтримали водія, інші раділи, що він не побив пасажира, а треті запитували, чому водій не викликав поліцію. Дивіться відео, як таксист змусив пасажира вмитися зеленкою: