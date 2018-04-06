Отец незаконно заключенного в России Павла Гриба получил должность в Кабмине
Игорь Гриб – отец незаконно удерживаемого в России украинца Павла Гриба получил должность в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко.
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Очень рада, что конкурс на должность руководителя отдела помощи лицам, лишенным свободы в МинВОТ выиграл Игорь Гриб. Он искренне занимается вопросами помощи семьям заложников и политзаключенных,
– отметила Геращенко.
Она также прокомментировала ситуацию с выплатой обещанной помощи освобожденным заложникам.
6 апреля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Украины Владимир Гройсман пояснил, что выплата обещанных 100 тысяч освобожденным пленным станет возможной лишь после тщательной проверки бывших пленников.