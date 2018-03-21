"Полная изоляция": отец заключенного в России Гриба сообщил об условиях содержания

Отец задержанного, Игорь Гриб, сообщил в Facebook, что у его сына ухудшается состояние здоровья. На него постоянно оказывают психологическое давление со стороны следователей ФСБ.

"Опять содержания под стражей. Уже 7 месяцев за решеткой. Постоянное психологическое давление со стороны следователей ФСБ. Истощение Павла видно сразу. Операцию Павлу должны были сделать в сентябре прошлого года. Каково реальное состояние здоровья и сколько времени он сможет продержаться в таких условиях не знает никто", – отметил Игорь Гриб.

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Он заверил, что сына полностью изолируют от мира.

Полная изоляция от мира. Никаких писем, никаких свиданий. Сегодня в Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону поступил очередной официальный отказ следователя Карпюка в свидании мамы с Павлом,

– заверил мужчина.

Апелляционный суд России оставил без изменений арест украинца Павла Гриба, он за решеткой в РФ уже 7 месяц подряд.

О продлении ареста украинца Павла Гриба до 4 мая 2018 года информирует пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в своем Twitter.

"20.03 российский суд оставил политзаключенного П. Гриба под стражей до 4.05. Вопреки законам не допустили мать проведать сына. Требуем освободить Гриба", – говорится в сообщении.

20.03 рос суд залишив політв'язня П.Гриба під вартою до 4.05. Всупереч законам не допустили матір відвідати сина. Вимагаємо звільнити Гриба — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 21 березня 2018 р.

К слову, незаконно осужденного в России украинца Александра Кольченко снова отправили в штрафной изолятор в РФ.