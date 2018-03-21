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"Повна ізоляція": батько ув'язненого Гриба в Росії повідомив про умови утримання

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Павло Гриб
Павло Гриб / Радіо Свобода

Батько хлопця Ігор Гриб повідомив у Facebook, що у його сина погіршується стан здоров'я. На нього постійно чинять психологічний тиск зі сторони слідчих ФСБ.

"Знову утримання під вартою. Уже 7 місяців за ґратами. Постійний психологічний тиск з боку слідчих ФСБ. Виснаження Павла видно відразу. Операцію Павлу повинні були зробити у вересні минулого року. Який реальний стан здоров'я і скільки часу він зможе протриматися в таких умовах, не знає ніхто", – зазначив Ігор Гриб.

Читайте також: Арешт Павла Гриба продовжили ще на 2 місяці

Він запевнив, що хлопця повністю ізолюють від світу.

Повна ізоляція від світу. Жодних листів, жодних побачень. Сьогодні в Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону надійшла чергова офіційна відмова слідчого Карпюка в побаченні мами з Павлом,
– запевнив чоловік.

Апеляційний суд Росії залишив без змін арешт українця Павла Гриба, він за ґратами в РФ вже 7 місяців поспіль.

Про продовження арешту українцю Павлу Грибу до 4 травня 2018 року інформує прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца в своєму Twitter.

"20.03 російський суд залишив політв'язня П. Гриба під вартою до 4.05. Всупереч законам не допустили матір провідати сина. Вимагаємо звільнити Гриба", – йдеться у повідомленні.

До слова, незаконно засудженого в Росії українця Олександра Кольченка знову відправили до штрафного ізолятора в РФ.

Теги: Новини Росії Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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