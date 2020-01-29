Отец отравил своего четырехмесячного сына в Подмосковье

Сотрудники полиции раскрыли убийство новорожденного ребенка. Отец отравил младенца снотворным, рассчитывая, что тот будет лучше спать.

Инцидент произошел 20 июля 2019 года в поселке Правдинский Пушкинского городского округа, сообщает "Комсомольская правда". Отца задержали только 29 января, через полгода после смерти мальчика.

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В одной из квартиры нашли труп четырехмесячного мальчика. Причина смерти стала известна в конце года, после медэкспертизы – отравление медпрепаратами. Отец ребенка, Филипп Батогов, напоил своего сына детской смесью, в которую добавил снотворное. Остатки вещества экспертиза обнаружила не только в детской бутылке, но и в банке со смесью.

Правоохранители задержали 31-летнего Филиппа Батогов. Теперь мужчина уверяет следователей, что не хотел навредить малышу. Полиция возбудила уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

28-летняя мать малыша Зоя Донских уверена, что мужчина подмешивал снотворное и ей в разные напитки. До того как это произошло с сыном, женщина несколько раз замечала у себя странное состояние сонливости, но понять с чем это связано, не могла.

По словам друзей, семья жила бедно, ведь Батогов нигде не работал и перебивался случайными заработками. Также глава семьи имел проблемы с алкоголем – последние три года регулярно злоупотреблял.