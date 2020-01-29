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      Батько отруїв свого чотиримісячного сина снодійним

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      Батько отруїв снодійним новонароджену дитину / que.es

      У Росії співробітники поліції розкрили вбивство новонародженої дитини. Батько отруїв немовля снодійним, розраховуючи, що той краще спатиме.

      Інцидент стався 20 липня 2019 року в селищі Правдинский Пушкінського міського округу, повідомляє "Комсомольська правда". Батька затримали лише 29 січня, за півроку після смерті хлопчика.

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      В одній із квартир знайшли труп чотиримісячного хлопчика. Причина смерті стала відома в кінці року, після медекспертизи – отруєння медпрепаратами. Батько дитини, Філіп Батогов, напоїв свого сина дитячою сумішшю, в яку додав снодійне. Залишки речовини експертиза виявила не тільки в дитячій пляшці, а й в банці зі сумішшю. 

      Правоохоронці затримали 31-річного Філіпа Батогова. Тепер чоловік запевняє слідчих, що не хотів нашкодити малюку. Поліція порушила кримінальну справу за статтею 109 КК РФ "Заподіяння смерті з необережності".

      28-річна мати малюка Зоя Донських упевнена, що чоловік підмішував снодійне і їй у різні напої. До того, що сталося із сином жінка кілька разів помічала в себе дивний стан сонливості, але зрозуміти з чим це пов'язано, не могла.

      Зі слів друзів, родина жила бідно, адже Батогов ніде не працював і перебивався випадковими заробітками. Також голова родини мав проблеми із алкоголем – останні три роки регулярно зловживав.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Росії Діти і неповнолітні Кримінальні новини
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