Батько отруїв свого чотиримісячного сина снодійним

У Росії співробітники поліції розкрили вбивство новонародженої дитини. Батько отруїв немовля снодійним, розраховуючи, що той краще спатиме.

Інцидент стався 20 липня 2019 року в селищі Правдинский Пушкінського міського округу, повідомляє "Комсомольська правда". Батька затримали лише 29 січня, за півроку після смерті хлопчика.

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В одній із квартир знайшли труп чотиримісячного хлопчика. Причина смерті стала відома в кінці року, після медекспертизи – отруєння медпрепаратами. Батько дитини, Філіп Батогов, напоїв свого сина дитячою сумішшю, в яку додав снодійне. Залишки речовини експертиза виявила не тільки в дитячій пляшці, а й в банці зі сумішшю.

Правоохоронці затримали 31-річного Філіпа Батогова. Тепер чоловік запевняє слідчих, що не хотів нашкодити малюку. Поліція порушила кримінальну справу за статтею 109 КК РФ "Заподіяння смерті з необережності".

28-річна мати малюка Зоя Донських упевнена, що чоловік підмішував снодійне і їй у різні напої. До того, що сталося із сином жінка кілька разів помічала в себе дивний стан сонливості, але зрозуміти з чим це пов'язано, не могла.

Зі слів друзів, родина жила бідно, адже Батогов ніде не працював і перебивався випадковими заробітками. Також голова родини мав проблеми із алкоголем – останні три роки регулярно зловживав.