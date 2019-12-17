Отец Зеленского: Разочарование – в тупых

Отец Президента Украины Александр Зеленский очень волнуется за своего сына и не понимает, за что его ругают. А разочарованы невыполненными пока обещаниями Владимира Зеленского "тупые люди", убежден отец президента.

"Вот за что Вову ругают? Вот сейчас он ездил в Париж на нормандский саммит, отстаивал интересы страны. Да, не все получилось. Но и не все от него зависит. И все равно говорят: чего он добился? Ничего не добился. Но человек пытался? Напротив него за столом сидит человек, обладающий атомным оружием, имеет колоссальную армию, третью в мире! И все равно обхаят", – сказал Александр Зеленский и интервью изданию "Страна".

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На тезис журналиста о том, что президент пока не выполнил часть своих обещаний, поэтому логично, что украинцы разочаровываются и у президента падает рейтинг, отец главы государства сказал:

Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова – честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, выпросил три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Эта биомасса?

"Конечно, если человек голоден, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства", – добавил отец президента.

Что касается поведения Зеленского на переговорах в нормандском формате, то его отец сказал: "Что мог парень, то и сделал".

"Обсуждать его невозможно. Так, он договорился, что стрельбы не будет только в трех зонах, а там остается. А тот сидит... Зачем война? Можно же прекратить по всей территории огонь, а потом решать по границам. Можно или нет? Так Путин не дал. А желание у Вовы было большое. Более того, он еще полчаса там сидел договаривался хотя бы за эти зоны... Кто это понимает? Выходят и бе-бе-бе. Пусть идут в АТО", – подчеркнул Александр Зеленский.

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