Батько Зеленського: Розчарування – у тупих

Батько Президента України Олександр Зеленський дуже хвилюється за свого сина і не розуміє, за що його лають. А розчаровані невиконаними наразі обіцянками Володимира Зеленського "тупі люди", переконаний батько президента.

"Ось за що Вову лають? Ось зараз він їздив до Парижа на нормандський саміт, відстоював інтереси країни. Так, не все вийшло. Але і не все від нього залежить. І все одно кажуть: чого він добився? Нічого не добився. Але людина намагалася? Навпроти нього за столом сидить людина, яка володіє атомною зброєю, має колосальну армію, третю в світі! І все одно обганять", – сказав Олександр Зеленський і інтерв'ю виданню "Страна".

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На тезу журналіста про те, що президент наразі не виконав частину своїх обіцянок, тож логічно, що українці розчаровуються і в президента падає рейтинг, батько глави держави сказав:

Знаєте, у кого розчарування? У тупих. Розумна людина зрозуміє, що Вова – чесна людина, і бажання він продемонстрував. Він затримався там з Путіним на пів години, випросив три зони. Про що ви говорите? Які люди розчаровані? Ця біомаса?

"Звичайно, якщо людина голодна, вона у всьому президента буде звинувачувати. Країну довели до сказу", – додав батько президента.

Щодо поведінки Зеленського на переговорах у нормандському форматі, то його батько сказав: "Що міг хлопчисько, те й зробив".

"Обговорювати його неможливо. Так, він домовився, що стрілянини не буде тільки в трьох зонах, а там залишається. А той сидить... Навіщо війна? Можна ж припинити по всій території вогонь, а потім вирішувати по межах. Можна чи ні? Так Путін не дав. А бажання у Вови було велике. Більше того, він ще пів години там сидів домовлявся хоча б за ці зони... Хто це розуміє? Виходять і бе-бе-бе. Нехай йдуть в АТО", – наголосив Олександр Зеленський.

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