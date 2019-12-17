21:30
17 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вазелін для політиків РФ. Новий космічний провал
      Вєсті Кремля
      21:34, 16 грудня
      Вєсті.UA: Психічні розлади Киви. Полювання на "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:19, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Батько Зеленського: Розчарування – у тупих

      4513 Читать новость на русском
      Батько Володимира Зеленського Олександр / informator.press

      Батько Президента України Олександр Зеленський дуже хвилюється за свого сина і не розуміє, за що його лають. А розчаровані невиконаними наразі обіцянками Володимира Зеленського "тупі люди", переконаний батько президента.

      "Ось за що Вову лають? Ось зараз він їздив до Парижа на нормандський саміт, відстоював інтереси країни. Так, не все вийшло. Але і не все від нього залежить. І все одно кажуть: чого він добився? Нічого не добився. Але людина намагалася? Навпроти нього за столом сидить людина, яка володіє атомною зброєю, має колосальну армію, третю в світі! І все одно обганять", – сказав Олександр Зеленський і інтерв'ю виданню "Страна".

      Читайте також: Зеленський хотів обманути Путіна й не програв, – Понамарьов

      На тезу журналіста про те, що президент наразі не виконав частину своїх обіцянок, тож логічно, що українці розчаровуються і в президента падає рейтинг, батько глави держави сказав:

      Знаєте, у кого розчарування? У тупих. Розумна людина зрозуміє, що Вова – чесна людина, і бажання він продемонстрував. Він затримався там з Путіним на пів години, випросив три зони. Про що ви говорите? Які люди розчаровані? Ця біомаса?

      "Звичайно, якщо людина голодна, вона у всьому президента буде звинувачувати. Країну довели до сказу", – додав батько президента.

      Щодо поведінки Зеленського на переговорах у нормандському форматі, то його батько сказав: "Що міг хлопчисько, те й зробив".

      "Обговорювати його неможливо. Так, він домовився, що стрілянини не буде тільки в трьох зонах, а там залишається. А той сидить... Навіщо війна? Можна ж припинити по всій території вогонь, а потім вирішувати по межах. Можна чи ні? Так Путін не дав. А бажання у Вови було велике. Більше того, він ще пів години там сидів домовлявся хоча б за ці зони... Хто це розуміє? Виходять і бе-бе-бе. Нехай йдуть в АТО", – наголосив Олександр Зеленський.

      Читайте також: "Квартал 95" нагадав Зеленському про обіцяні весняні "посадки": відео

      День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
      сьогодні
      27664
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:00 Незвичайні та найреволюційніші смартфони 2019 року
      Вероніка Климська 215
      сьогодні , 20:30 Дмитро Марченко вийшов під заставу: що відомо про українського генерала
      Євгенія Мазур 472
      сьогодні , 18:30 Як обрати якісний камін та не помилитися з вибором: прості поради
      335
      сьогодні , 20:00 Головні перемоги та поразки української медицини у 2019 році
      Олена Кандяк 86
      сьогодні , 19:10 Децентралізація: чи отримає Донбас окремі повноваження
      Інна Жолобович 580
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук