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Отель, алкоголь и немножко марихуаны: как заботятся о бездомных в Сан-Франциско

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Бездомные в Сан-Франциско во время карантина 2020
Як допомагають безпритульним у США / Getty Images

В американском Сан-Франциско местные чиновники решили поселить в гостиницах на время карантина бездомных, обеспечив их алкоголем и легкими наркотиками. На такие шаги власть пошла, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Такий підхід став частиною офіційної міської програми. Про це повідомляє New York Post з посиланням на департамент охорони здоров’я Сан-Франциско.

Актуально Понад 20 мільйонів осіб стали безробітними в США за час карантину

Бездомним, які мають шкідливі звички та залежності, безкоштовно роздають алкоголь, тютюн або медичну марихуану. Їх намагаються стримати від виходу з готелів і можливого розповсюдження коронавірусу.

Під дію програми потрапили загалом 270 людей, в яких виявили коронавірус, або які дуже вразливі до нього.

Також чиновники наголосили, що в окремих випадках бездомним, які мають залежність від наркотиків і алкоголю, допомагатимуть цього позбутися.

Що відомо про масове безробіття у США

  • За два місяці запровадження карантину в США 20,5 мільйона осіб залишилося без роботи. Лише за квітень 15,9 мільйона осіб стали безробітними.
  • Протягом останніх семи тижнів 33 мільйони осіб у США подали на допомогу по безробіттю. Закон США, прийнятий для підтримки економіки, передбачає виплату 600 доларів щотижня в якості допомоги по безробіттю до літа.
  • Наймасовіше безробіття в США було лише під час Великої депресії, коли без роботи були майже кожен четвертий американець (24,9%). Навіть під час кризи 2008 року роботу втратили 8,7 мільйона американців.

Зверніть увагу! Станом на 10 травня в США виявили вже 1,34 мільйона випадків коронавірусу. Майже 80 тисяч людей, на жаль, померли. 

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости США Курьезные новости Безработица Новости политики Новости Украины
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