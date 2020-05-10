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Готель, алкоголь і трішки марихуани: як піклуються про безпритульних в Сан-Франциско

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Безпритульні в Сан-Франциско під час карантину 2020
Як допомагають безпритульним у США / Getty Images

В американському Сан-Франциско місцеві чиновники вирішили поселити в готелях на час карантину бездомних, забезпечивши їх алкоголем і легкими наркотиками. На такі кроки влада пішла, аби запобігти поширенню коронавірусу.

Такий підхід став частиною офіційної міської програми. Про це повідомляє New York Post з посиланням на департамент охорони здоров’я Сан-Франциско.

Актуально Понад 20 мільйонів осіб стали безробітними в США за час карантину

Бездомним, які мають шкідливі звички та залежності, безкоштовно роздають алкоголь, тютюн або медичну марихуану. Їх намагаються стримати від виходу з готелів і можливого розповсюдження коронавірусу.

Під дію програми потрапили загалом 270 людей, в яких виявили коронавірус, або які дуже вразливі до нього.

Також чиновники наголосили, що в окремих випадках бездомним, які мають залежність від наркотиків і алкоголю, допомагатимуть цього позбутися.

Що відомо про масове безробіття у США

  • За два місяці запровадження карантину в США 20,5 мільйона осіб залишилося без роботи. Лише за квітень 15,9 мільйона осіб стали безробітними.
  • Протягом останніх семи тижнів 33 мільйони осіб у США подали на допомогу по безробіттю. Закон США, прийнятий для підтримки економіки, передбачає виплату 600 доларів щотижня в якості допомоги по безробіттю до літа.
  • Наймасовіше безробіття в США було лише під час Великої депресії, коли без роботи були майже кожен четвертий американець (24,9%). Навіть під час кризи 2008 року роботу втратили 8,7 мільйона американців.

Зверніть увагу! Станом на 10 травня в США виявили вже 1,34 мільйона випадків коронавірусу. Майже 80 тисяч людей, на жаль, померли. 

 

Автор: Емал Набі
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини США Курйозні новини Безробіття Новини України Новини політики
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