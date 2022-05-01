Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист-расследователь Михаил Рубин. Он отметил, что не понимает такую логику американцев.

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Только отговорка

"В самом деле, мне кажется, что это какая-то специальная отговорка для журналистов, поскольку никакого здравого смысла в этом нет. Если только у разведки США нет каких-то невероятных данных", – отметил Рубин.

Журналист напомнил, что против других членов семьи президента России и всего его окружения ввели санкции. Впрочем, почему-то в Белом доме решили, что против дочерей президента можно применить ограничения, а против женщины, считающейся его женой, подругой, любовницей или бывшей – не обязательно.

Вероятная версия

По словам Рубина, связи между Марией Воронцовой, Екатериной Тихоновой и Владимиром Путиным (родными дочерьми президента России) более-менее всем очевидны. Впрочем, с Кабаевой, вероятно, сложнее.

Я могу ошибаться, однако, вероятно, в США просто не имеют достаточно доказательств их связи (Путина и Кабаевой – 24 канал). Возможно, через какую-то внутреннюю бюрократию им нужно дать веские доказательства этому. Существовали ли они до сих пор? Нет, их не было,

– предположил Рубин.

По его мнению, такая осторожная позиция Соединенных Штатов Америки в отношении Алины Кабаевой лишь показывает Путину слабость. Поскольку любые попытки прогибаться, Кремль воспринимает именно так.

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