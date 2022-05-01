Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст-розслідувач Михайло Рубін. Він зазначив, що не розуміє такої логіки американців.
До теми До Кабаєвої США не застосували санкції, бо остерігаються агресивної реакції Путіна, – WSJ
Лише відмовка
"Направду, мені здається, що це якась спеціальна відмовка для журналістів, оскільки жодного здорового глузду в цьому немає. Якщо тільки у розвідки США немає якихось неймовірних даних", – зазначив Рубін.
Журналіст нагадав, що проти інших членів сім'ї президента Росії та всього його оточення санкції ввели. Утім, чомусь у Білому домі вирішили, що проти дочок президента можна застосувати обмеження, а проти жінки, яку вважають його дружиною, подругою, коханкою чи колишньою – не обов'язково.
Ймовірна версія
За словами Рубіна, зв'язки між Марією Воронцовою, Катериною Тихоновою та Володимиром Путіним (рідними доньками президента Росії) – більш-менш усім очевидні. Утім, з Кабаєвою ймовірно складніше.
Я можу помилятись, однак ймовірно в США просто не мають достатньо доказів їхнього зв'язку (Путіна та Кабаєвої – 24 канал). Можливо, через якусь внутрішню бюрократію їм потрібно надати вагомі свідчення цього. Чи існували вони досі? Ні, їх не було,
– припустив Рубін.
На його думку, така обережна позиція Сполучених Штатів Америки щодо Аліни Кабаєвої лише показує Путіну їхню слабкість. Оскільки будь-які намагання прогинатись, Кремль сприймає саме так.
Журналіст розповів, чому проти коханки Путіна не вводять санкції: дивіться відео
Що відомо про Аліну Кабаєву
- Російські та іноземні ЗМІ вже багато років вважають колишню гімнастку Аліну Кабаєву не тільки сексуальною партнеркою Путіна, але й матір'ю його дітей. За їхньою інформацією, первістка від Путіна Кабаєва народила у 2008 році, а у 2015 році – двійню.
- Кабаєва спростовує всі повідомлення про стосунки з президентом Росії, а також ретельно приховує своє особисте життя. Роман також заперечує і Володимир Путін.
- Коханку Путіна підозрюють у тому, що вона приховала значні статки Путіна за кордоном. Саме тому вона продовжує залишатись потенційною мішенню для санкцій.
- Через накладення обмежень Заходом на найближче оточення Путіна Кремль почав видаляти інформацію про Кабаєву. Так там вирішили перестрахуватися.