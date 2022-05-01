Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст-розслідувач Михайло Рубін. Він зазначив, що не розуміє такої логіки американців.

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Лише відмовка

"Направду, мені здається, що це якась спеціальна відмовка для журналістів, оскільки жодного здорового глузду в цьому немає. Якщо тільки у розвідки США немає якихось неймовірних даних", – зазначив Рубін.

Журналіст нагадав, що проти інших членів сім'ї президента Росії та всього його оточення санкції ввели. Утім, чомусь у Білому домі вирішили, що проти дочок президента можна застосувати обмеження, а проти жінки, яку вважають його дружиною, подругою, коханкою чи колишньою – не обов'язково.

Ймовірна версія

За словами Рубіна, зв'язки між Марією Воронцовою, Катериною Тихоновою та Володимиром Путіним (рідними доньками президента Росії) – більш-менш усім очевидні. Утім, з Кабаєвою ймовірно складніше.

Я можу помилятись, однак ймовірно в США просто не мають достатньо доказів їхнього зв'язку (Путіна та Кабаєвої – 24 канал). Можливо, через якусь внутрішню бюрократію їм потрібно надати вагомі свідчення цього. Чи існували вони досі? Ні, їх не було,

– припустив Рубін.

На його думку, така обережна позиція Сполучених Штатів Америки щодо Аліни Кабаєвої лише показує Путіну їхню слабкість. Оскільки будь-які намагання прогинатись, Кремль сприймає саме так.

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