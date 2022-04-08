Мовиться про голову ради директорів Національної медіагрупи Росії Аліну Кабаєву. Її ЗМІ вже багато років вважають не лише сексуальною партнеркою, а й матір'ю кількох інших дітей диктатора. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на публікації в соцмережах.

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Все почалося з публікації у твіттері російського політичного в'язня Олексія Навального. Він 5 квітня написав, що Кабаєва та інші керівники пропаганди мають бути у санкційних списках. Таку ж думку висловив соратник опозиціонера Георгій Албуров.

Згодом з офіційного сайту медіагрупи видалили всі дані про своїх керівників. Ймовірно, Кремль вирішив, що цього буде достатньо для стирання даних із інтернету. Проте вони не врахували, що безкоштовний сервіс, де зберігаються навіть видалені сторінки сайтів.

Видалена сторінка з Кабаєвою "до та після" / Скриншот Георгія Албурова



Згодом російський опозиціонер ще пожартував. Мовляв, публікаціями у твіттері "за день звільнили Кабаєву". Проте незрозумілим залишилося, чи справді влада Росії настільки мало знає про роботу вебсторінок.

Що таке "Національна медіагрупа" Це структура, яка повністю або частково володіє такими інформаційними ресурсами Кремля: "Першим каналом", СТС, "Рен ТВ", Life.ru, телеграм-каналом Mash, газетою "Известия", онлайн-кінотеатром More.tv.



Кабаєва є керівницею ради директорів компанії від 2014 року. Слід зауважити, що тоді дама серця диктатора якраз достроково склала повноваження депутатки Держдуми.



Дані взяті із Це структура, яка повністю або частково володіє такими інформаційними ресурсами Кремля: "Першим каналом", СТС, "Рен ТВ", Life.ru, телеграм-каналом Mash, газетою "Известия", онлайн-кінотеатром More.tv.Кабаєва є керівницею ради директорів компанії від 2014 року. Слід зауважити, що тоді дама серця диктатора якраз достроково склала повноваження депутатки Держдуми.Дані взяті із zona.media

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