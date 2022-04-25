За даними The Wall Street Journal, американські чиновники вважають, що внесення Кабаєвої до "чорного списку" може збільшити напруженість між США та Росією.

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Водночас США разом із союзниками вже ввели санкції проти найбільших компаній Росії, а також її ділових і політичних лідерів та самого Володимира Путіна.

Надто особистий удар по Путіну

Кабаєву ЗМІ вже багато років вважають не лише сексуальною партнеркою, а й матір'ю кількох дітей російського диктатора. Її підозрюють у тому, що вона зіграла роль у приховуванні особистих статків Путіна за кордоном, тому залишається потенційною мішенню санкцій.

Чиновники США вважають, що введення санкцій проти Кабаєвої буде вважатися настільки особистим ударом по Путіну, що це може ще більше посилити напруженість між Росією і США. Хоч сам Путін ніколи не визнавав стосунків з Кабаєвою.

За інформацією WSJ, міністерство фінансів США, яке, за словами американських чиновників, підготувало пакет санкцій проти Кабаєвої та призупинило його, відмовилося від коментарів.

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