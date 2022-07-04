Об этом 24 каналу рассказал военный аналитик Денис Попович. Он говорит, что активизация западной помощи связана не с линией фронта.

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По его словам, это больше связано с военными преступлениями оккупантов, в частности в Буче, Кременчуге и т.д., к сожалению, такой связи нет с боевыми действиями на фронте.

Денис Попович подчеркнул, что все решения уже приняты, вооруженная помощь постепенно к нам поступает. Об этом свидетельствуют и поставки HIMARS и NASAMS.

Я не думаю, что отход от Лисичанска каким-то образом будет влиять на поставки западного оружия. Это отступление было обусловлено ситуацией на фронте, ведь город мог оказаться в окружении,

– объяснил эксперт.

Попович говорит, что для сохранения жизни войск решили принять решение об отводе сил из Лисичанска.

Уход ВСУ из Лисичанска: что известно

3 июля Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что наши защитники отошли от Лисичанска. Командование приняло непростое решение для того, чтобы сохранить жизнь украинских воинов.

Ведь там российские оккупанты имели преимущество в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил героев за правильное решение. Он подчеркнул, что ВСУ обязательно вернутся в город и выгонят из него российских оккупантов.

Институт изучения войны выяснил, что действиями оккупантов в районе Лисичанска руководили сразу 2 российских генерала – Александр Лапин и Сергей Суровикин. Очевидно, это было важно президенту России Владимиру Путину.

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