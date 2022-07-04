Про це 24 каналу розповів військовий аналітик Денис Попович. Він каже, що активізація західної допомоги пов'язана не з лінієї фронту.

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За його словами, це більше пов’язано з військовими злочинами окупантів, зокрема в Бучі, Кременчузі тощо.на жаль, такого зв'язку немає з бойовими діями на фронті.

Денис Попович наголосив, що всі рішення вже ухвалені, збройна допомога поступово до нас надходить. Про це свідчить і постачання HIMARS та NASAMS.

Я не думаю, що відхід від Лисичанська буде якимось чином впливати на постачання західної зброї. Цей відступ був зумовлений ситуацією на фронті, адже місто могло опинитися в оточенні,

– пояснив експерт.

Попович каже, що для збереження життя військ вирішили ухвалити рішення про відведення сил з Лисичанська.

Відхід ЗСУ з Лисичанська: що відомо

3 липня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що наші захисники відійшли з Лисичанська. Командування схвалило непросте рішення для того, щоб зберегти життя українських воїнів.

Адже там російські окупанти мали перевагу в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі.

Президент Володимир Зеленський подякував героям за правильне рішення. Він наголосив, що ЗСУ обов'язково повернуться у місто та виженуть з нього російських окупантів.

Інститут вивчення війни з’ясував, що діями окупантів у районі Лисичанська керували одразу 2 російські генерали – Олександр Лапін та Сергій Суровікін. Очевидно, це було важливо для президента Росії Володимира Путіна.

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