Для отказа нужны веские причины, которые предусматривает закон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на юристов адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".
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Можно ли отказаться от повестки
От повестки можно отказаться при следующих условиях:
- если лицо не является военнообязанным;
- если в документе указаны данные получателя с ошибкой (повестка может быть адресована кому-то другому);
- повестку вручает не уполномоченное для этого лицо;
- нет печати/подписи комиссара ТЦК и СП.
Если при вручении повестки, вы заметили объективные ошибки, существует возможность отказаться от ее подписания. В таком случае полицейский из группы оповещения осуществляет административное задержание,
– говорится в сообщении.
В то же время после фиксирования отказа от повестки и составления акта, дело передается на рассмотрение руководства ТЦК и СП, которое имеет право наложить штраф за нарушение правил воинского учета.
Обратите внимание! Не только сотрудники ТЦК и СП могут вручать повестки. Она считается врученной, если военнообязанный подписал ее или есть видеозапись вручения.
Штраф можно обжаловать в суде, где ТЦК и СП будет доказывать, что лицо нарушило правила учета, в таком случае ответственность наступает именно за нарушение правил учета, а не за то, что гражданин отказался от повестки.