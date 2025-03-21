Для відмови потрібні вагомі причини, які передбачає закон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на юристів адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

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Чи можна відмовитися від повістки

Від повістки можна відмовитися за наступних умов:

якщо особа не є військовозобов’язаною;

якщо у документі вказані дані отримувача з помилкою (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає не уповноважена для цього особа;

немає печатки/підпису комісара ТЦК та СП.

Якщо при врученні повістки, ви зауважили об’єктивні помилки, існує можливість відмовитись від її підписання. У такому разі поліцейський з групи оповіщення здійснює адміністративне затримання,

– ідеться у повідомленні.

Водночас після фіксування відмови від повістки та складання акту, справа передається на розгляд керівництва ТЦК та СП, яке має право накласти штраф за порушення правил військового обліку.

Зверніть увагу! Не лише співробітники ТЦК та СП можуть вручати повістки. Вона вважається врученою, якщо військовозобов'язаний підписав її або є відеозапис вручення.

Штраф можна оскаржити в суді, де ТЦК та СП буде доводити, що особа порушила правила обліку, у такому разі відповідальність настає саме за порушення правил обліку, а не за те, що громадянин відмовився від повістки.