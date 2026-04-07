Украинцам якобы массово отказывают в бронировании: в Минобороны объяснили, что происходит
- В Минобороны объяснили, что отметка "оперативный резерв" в Резерв+ не является обновлением и отображалась ранее.
- Действующие правила бронирования регулируются соответствующими нормативными актами.
- Гражданам советуют обращаться в службу поддержки в случае возникновения вопросов.
Юристы сообщают, что в последнее время получали много жалоб от украинцев, которым отказали в бронировании из-за занесения в оперативный резерв. Отметка об этом появляется в приложении Резерв+
24 Канал обратился за комментарием в Минобороны по этой ситуации.
Действительно ли украинцам отказывают в бронировании из-за занесения в резерв?
В оборонном ведомстве объяснили, что отметка "оперативный резерв" в Резерв+ не является обновлением – она отображалась в системе и раньше.
В оперативный резерв могут быть отнесены граждане, в частности после срочной службы или в других предусмотренных законом случаях.
Сейчас речь идет об относительно небольшом количестве людей, эта категория не является массовой.
В Минобороны отметили, что никаких новых функций в этой части не вводилось, а действующие правила бронирования регулируются соответствующими нормативными актами.
Если у вас возникают вопросы относительно своего статуса в Резерв+ и его корректности, советуем обратиться в службу поддержки через меню приложения – там помогут проверить конкретную ситуацию и предоставят объяснения,
– отметили в ведомстве.
Что говорят юристы о ситуации с "массовым отказом"?
Адвокат Марина Бекало объяснила, что оперативный резерв формируется из военнообязанных с опытом службы или боевых действий, а также те, кто проходил военное обучение или имеет военную специальность. Их держат для быстрого пополнения боевых подразделений ВСУ в случае необходимости.
Также в резерв могут входить военнообязанные в возрасте от 45 до 60 лет. Их могут зачислить в территориальный резерв для доукомплектования сил территориальной обороны.
Как пояснила адвокат , резервисты не подлежат бронированию по закону – бронировать можно только военнообязанных, но не резервистов. Причина в том, что этот резерв создан именно для быстрого усиления армии во время обострения ситуации или потребности в дополнительных силах.
Юрист Татьяна Потапова сообщила, что украинцам начали массово отказывать в бронировании из-за внесения в оперативный резерв, о чем они узнают в приложении "Резерв+". Она говорит, что последние несколько дней получает шквал таких обращений. Потапова надеется, что это ошибка, "а не умышленное вмешательство в систему и незаконные действия, когда военнообязанным гражданам присваивают оперативный резерв там, где это вообще не предусмотрено".