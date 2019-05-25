Отказ от пластика: как украинский бизнес относится к запрету полиэтиленовых пакетов

Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта, которые предусматривают ограничение использования пластиковых пакетов в Украине. В общем украинский бизнес понимает важность решения этой проблемы, поэтому они готовы бороться с пластиком для защиты окружающей среды.

Как отметили в пресс-службе Европейской бизнес-ассоциации, конечной целью этих законопроектов является уменьшение количества опасных отходов из полиэтилена. По мнению экспертов, в Украине существуют некоторые препятствия для отказа от пластика.

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Во-первых, проектами предлагается запрет реализации пакетов в торговых сетях. В то время, как на стихийных точках продажи запрет не будет действовать. Все потому, что стихийные рынки, интернет-магазины, передвижные точки продаж и т.д. не подпадают под запрет, ведь контроль там не производится.



Украинский бизнес готов отказаться от использования полиэтилена

Кроме того, неэффективным будет применить запрет, не охватывая сферу предоставления услуг, перевозок и тому подобное.

Во-вторых, если запрет будет действовать только на ограничение использования пакетов, но не распространяется на применение, например, пластиковых бутылок, то это вряд ли будет способствовать желаемым результатам в контексте снижения загрязнения окружающей среды.

Если посмотреть на опыт ЕС, подход должен быть комплексным. Сейчас ни в одном из законопроектов не определены четко, будет ли касаться запрет продукции из полиэтилена, пластика, к примеру, ватных палочек, крышек к кофе, пластиковых тарелок, трубочек и т.д.,

– подчеркнули в Ассоциации.



Должен быть комплексный подход

В-третьих, чрезвычайно важна информационная поддержка таких изменений со стороны государства. Прежде всего сами потребители должны понимать для чего ограничивать использование привычного и удобного пластика.



Как долго разлагается мусор: инфографика

Зачем нужно ограничить использование пластика?Ежегодно люди выбрасывают восемь миллионов тонн мусора в океан. Преимущественно это пластик, который наносит непоправимый вред экосистеме Земли. Все потому, что корпорации, которые производят пластиковые упаковки, не несут ответственность за их утилизацию, а большинство людей не озабочены последствиями своей деятельности. Если человечество не изменит ситуацию, то к 2050 году в мировом океане будет больше пластмассы, чем рыб.