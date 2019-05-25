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      Отказ от пластика: как украинский бизнес относится к запрету полиэтиленовых пакетов

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      Отказ от пластика
      Отказ от пластика / eba.com.ua

      Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта, которые предусматривают ограничение использования пластиковых пакетов в Украине. В общем украинский бизнес понимает важность решения этой проблемы, поэтому они готовы бороться с пластиком для защиты окружающей среды.

      Как отметили в пресс-службе Европейской бизнес-ассоциации, конечной целью этих законопроектов является уменьшение количества опасных отходов из полиэтилена. По мнению экспертов, в Украине существуют некоторые препятствия для отказа от пластика.

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      Во-первых, проектами предлагается запрет реализации пакетов в торговых сетях. В то время, как на стихийных точках продажи запрет не будет действовать. Все потому, что стихийные рынки, интернет-магазины, передвижные точки продаж и т.д. не подпадают под запрет, ведь контроль там не производится.

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      Украинский бизнес готов отказаться от использования полиэтилена

      Кроме того, неэффективным будет применить запрет, не охватывая сферу предоставления услуг, перевозок и тому подобное.

      Во-вторых, если запрет будет действовать только на ограничение использования пакетов, но не распространяется на применение, например, пластиковых бутылок, то это вряд ли будет способствовать желаемым результатам в контексте снижения загрязнения окружающей среды.

      Если посмотреть на опыт ЕС, подход должен быть комплексным. Сейчас ни в одном из законопроектов не определены четко, будет ли касаться запрет продукции из полиэтилена, пластика, к примеру, ватных палочек, крышек к кофе, пластиковых тарелок, трубочек и т.д.,
      – подчеркнули в Ассоциации.


      Должен быть комплексный подход

      В-третьих, чрезвычайно важна информационная поддержка таких изменений со стороны государства. Прежде всего сами потребители должны понимать для чего ограничивать использование привычного и удобного пластика.


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      Зачем нужно ограничить использование пластика?Ежегодно люди выбрасывают восемь миллионов тонн мусора в океан. Преимущественно это пластик, который наносит непоправимый вред экосистеме Земли. Все потому, что корпорации, которые производят пластиковые упаковки, не несут ответственность за их утилизацию, а большинство людей не озабочены последствиями своей деятельности. Если человечество не изменит ситуацию, то к 2050 году в мировом океане будет больше пластмассы, чем рыб.

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      Теги: Новости Украины Бизнес Экология
      Источник: 24 канал
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