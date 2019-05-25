Відмова від пластику: як український бізнес ставиться до заборони поліетиленових пакетів

Наразі у Верховній Раді зареєстровані три законопроекти, які передбачають обмеження використання пластикових пакетів в Україні. Загалом український бізнес розуміє важливість розв'язання цієї проблеми, тому вони готові боротися з пластиком задля захисту навколишнього середовища.

Як зазначили у прес-службі Європейської бізнес-асоціації, кінцевою метою цих законопроектів є зменшення кількості небезпечних відходів із поліетилену.На думку експертів, в Україні існують деякі перепони на шляху відмови від пластику.

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По-перше, проектами пропонується заборона реалізації пакетів у торгових мережах. У той час, як на стихійних точках продажу заборона не діятиме. Все через те, що стихійні ринки, інтернет-магазини, пересувні точки продажу тощо не підпадають під заборону, адже контроль там не здійснюється.



Український бізнес готовий відмовитися від використання поліетилену

Крім того, неефективним є застосувати заборону, не охоплюючи сферу надання послуг, перевезень тощо.

По-друге, якщо заборона діятиме лише на обмеження використання пакетів, але не поширюватиметься на застосування, наприклад, пластикових пляшок, то це навряд буде сприяти бажаним результатам у контексті зниження забруднення навколишнього середовища.

Якщо подивитись на досвід ЄС, підхід має бути комплексним. Наразі у жодному із законопроектів не визначено чітко, чи буде стосуватись заборона продукції з поліетилену, пластику, до прикладу, ватних паличок, кришок до кави, пластикових тарілок, трубочок тощо,

– підкреслили в ЄБА.



Має бути комплексний підхід

По-третє, надзвичайно важливою є інформаційна підтримка таких змін з боку держави. Насамперед самі споживачі мають розуміти для чого обмежувати використання звичного та зручного пластику.



Як довго розкладається сміття: інфографіка

Навіщо потрібно обмежити використання пластику?Щороку люди викидають вісім мільйонів тонн сміття в океан. Переважно це пластик, що завдає непоправної шкоди екосистемі Землі. Все через те, що корпорації, які виготовляють пластикове пакування, не несуть відповідальність за їх утилізацію, а більшість людей не переймаються наслідками своєї діяльності. Якщо людство не змінить ситуацію, то до 2050 року у світовому океані буде більше пластмаси, ніж риб.