08:26
25 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дитяча образа і підводна помста Путіна
      Вєсті Кремля
      21:39, 24 травня
      Вєсті.UA: Ге-команда Коломойського. Голосні вимоги Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:01, 24 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Відмова від пластику: як український бізнес ставиться до заборони поліетиленових пакетів

      1816 Читать новость на русском
      Відмова від пластику
      Відмова від пластику / eba.com.ua

      Наразі у Верховній Раді зареєстровані три законопроекти, які передбачають обмеження використання пластикових пакетів в Україні. Загалом український бізнес розуміє важливість розв'язання цієї проблеми, тому вони готові боротися з пластиком задля захисту навколишнього середовища.

      Як зазначили у прес-службі Європейської бізнес-асоціації, кінцевою метою цих законопроектів є зменшення кількості небезпечних відходів із поліетилену.На думку експертів, в Україні існують деякі перепони на шляху відмови від пластику. 

      Читайте також: В Європі остаточно заборонили одноразовий пластик

      По-перше, проектами пропонується заборона реалізації пакетів у торгових мережах. У той час, як на стихійних точках продажу заборона не діятиме. Все через те, що стихійні ринки, інтернет-магазини, пересувні точки продажу тощо не підпадають під заборону, адже контроль там не здійснюється.

      Український бізнес готовий відмовитися від використання полетилену
      Український бізнес готовий відмовитися від використання поліетилену

      Крім того, неефективним є застосувати заборону, не охоплюючи сферу надання послуг, перевезень тощо.

      По-друге, якщо заборона діятиме лише на обмеження використання пакетів, але не поширюватиметься на застосування, наприклад, пластикових пляшок, то це навряд буде сприяти бажаним результатам у контексті зниження забруднення навколишнього середовища.

      Якщо подивитись на досвід ЄС, підхід має бути комплексним. Наразі у жодному із законопроектів не визначено чітко, чи буде стосуватись заборона продукції з поліетилену, пластику, до прикладу, ватних паличок, кришок до кави, пластикових тарілок, трубочок тощо,
      – підкреслили в ЄБА.


      Має бути комплексний підхід 

      По-третє, надзвичайно важливою є інформаційна підтримка таких змін з боку держави. Насамперед самі споживачі мають розуміти для чого обмежувати використання звичного та зручного пластику. 


      Як довго розкладається сміття: інфографіка

      Навіщо потрібно обмежити використання пластику?Щороку люди викидають вісім мільйонів тонн сміття в океан. Переважно це пластик, що завдає непоправної шкоди екосистемі Землі. Все через те, що корпорації, які виготовляють пластикове пакування, не несуть відповідальність за їх утилізацію, а більшість людей не переймаються наслідками своєї діяльності. Якщо людство не змінить ситуацію, то до 2050 року у світовому океані буде більше пластмаси, ніж риб. 

      blog_ava
      Ні пенсій, ні соціальних гарантій: як Путін дурить людей з російськими паспортами
      сьогодні
      470
      Теги: Новини України Екологія Бізнес
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Збірна України перемогла США в першому матчі чемпіонату світу U-20
      24 травня , 23:53 Збірна України перемогла США в першому матчі чемпіонату світу U-20
      1143
      Це порушує права людини: співак MELOVIN про мовний закон та Євробачення
      24 травня , 22:41 Це порушує права людини: співак MELOVIN про мовний закон та Євробачення
      Олена Кандяк 2308
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      23 травня , 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      2522
      Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      24 травня , 22:03 Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      Повернись живим 1297
      Головні новини 24 травня: вибори в Раду, Медведчук більше не представлятиме Україну
      24 травня , 22:01 Головні новини 24 травня: вибори в Раду, Медведчук більше не представлятиме Україну
      2978
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук