По предварительной информации, отказали тормоза. Всего в автобусе находились 48 пострадавших.

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Автобус был служебный

Автобус марки ПАЗ был служебным. Автобус вез со смены работников местного предприятия. Сначала он с горы протаранил ворота, а потом въехал в остановку.

Известно, что авария произошла около 07: 20.

Что известно о жертвах

Все погибшие – люди, стоявшие на остановке. Они были работниками завода "Электрохимприбор".

На место аварии сразу отправили 3 вертолета Центра медицины катастроф. Поэтому пострадавших госпитализировали.

На месте работают правоохранители.

Обратите внимание! Похожее масштабное ДТП в России в Самарской области произошло 29 января. Тогда грузовик столкнулся с автобусом. Погибли 10 человек, еще 14 получили ранения