По предварительной информации, отказали тормоза. Всего в автобусе находились 48 пострадавших.
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Автобус был служебный
Автобус марки ПАЗ был служебным. Автобус вез со смены работников местного предприятия. Сначала он с горы протаранил ворота, а потом въехал в остановку.
Известно, что авария произошла около 07: 20.
Что известно о жертвах
Все погибшие – люди, стоявшие на остановке. Они были работниками завода "Электрохимприбор".
На место аварии сразу отправили 3 вертолета Центра медицины катастроф. Поэтому пострадавших госпитализировали.
На месте работают правоохранители.