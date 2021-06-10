За попередньою інформацією, відмовили гальма. Загалом в автобусі перебували 48 постраждалих.

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Автобус був службовий

Автобус марки ПАЗ був службовим. Автобус віз зі зміни працівників місцевого підприємства. Спочатку він з гори протаранив ворота, а потім в'їхав у зупинку.

Відомо, що аварія сталась близько 07:20.

Що відомо про жертв

Всі загиблі – люди, що стояли на зупинці. Вони були працівниками заводу "Електрохімпрібор".

На місце аварії одразу відправили 3 вертольоти Центру медицини катастроф. Тож постраждалих госпіталізували.

На місці працюють правоохоронці.

Зверніть увагу! Схожа масштабна ДТП у Росії в Самарській області сталась 29 січня. Тоді вантажівка зіткнулась з автобусом. Загинули 10 людей, ще 14 отримали поранення