Відомо, що до такого вчинку чоловік вдався через релігійну ненависть. Старший інспектор поліцейського управління Лондона Пол Уейт зазначив, що є докази того, що це був спланований, навмисний акт.

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Вважаємо, що жертви були обрані як мішені через прихильність до ісламу,

– зауважив Уейт.

Чоловіка одразу ж взяли під варту та звинуватили в 4 епізодах вбивства при обтяжуючих обставинах і одному замаху на вбивство. Наразі ще вирішують, чи вручати йому звинувачення в тероризмі.

Перелік загиблих

Видання The London Free Press повідомило, що внаслідок наїзду загинули:

46-річний глава сімейства;

44-річна дружина;

15-річна дочка;

74-річна мати одного з подружжя.

Вижив, на щастя, 9-річний син. Його госпіталізували з серйозними травмами. Однак це не загрожує життю.

Відомо також, що ця сім'я іммігрувала з Пакистану приблизно 14 років тому.

Реакція Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив подію. Він вважає, що для ісламофобії немає місця в суспільстві.

Він написав у твітері, що нажаханий подією. "Ця ненависть віроломна і огидна. Вона повинна припинитися", – підсумував Трюдо.