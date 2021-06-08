Відомо, що до такого вчинку чоловік вдався через релігійну ненависть. Старший інспектор поліцейського управління Лондона Пол Уейт зазначив, що є докази того, що це був спланований, навмисний акт.
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Вважаємо, що жертви були обрані як мішені через прихильність до ісламу,
– зауважив Уейт.
Чоловіка одразу ж взяли під варту та звинуватили в 4 епізодах вбивства при обтяжуючих обставинах і одному замаху на вбивство. Наразі ще вирішують, чи вручати йому звинувачення в тероризмі.
Перелік загиблих
Видання The London Free Press повідомило, що внаслідок наїзду загинули:
- 46-річний глава сімейства;
- 44-річна дружина;
- 15-річна дочка;
- 74-річна мати одного з подружжя.
Вижив, на щастя, 9-річний син. Його госпіталізували з серйозними травмами. Однак це не загрожує життю.
Відомо також, що ця сім'я іммігрувала з Пакистану приблизно 14 років тому.
Реакція Трюдо
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив подію. Він вважає, що для ісламофобії немає місця в суспільстві.
Він написав у твітері, що нажаханий подією. "Ця ненависть віроломна і огидна. Вона повинна припинитися", – підсумував Трюдо.