Отказаться от "Северного потока-2", – вице-президент США сделал решительное заявление

Вице-президент США Майк Пенс призвал европейские страны отказаться от строительства российского подводного газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

США поддерживают тех европейских партнеров, кто решительно выступают против "Северного потока-2", пишет "Интерфакс".

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"И мы призываем остальные страны сделать то же самое", – сообщил Пенс во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Он добавил, что реализация некоторых энергетических проектов "породить вражду между США и их союзниками". Майк Пенс призвал европейские страны прекратить покупать оружие у потенциальных противников, расположенных вокруг Европы.

Мы не сможем защитить Запад, если наши союзники будут зависеть от покупки оружия на Востоке,

– добавил вице-президент США.

Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.