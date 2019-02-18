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      Відмовитися від "Північного потоку-2", – віце-президент США зробив рішучу заяву

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      Відмовитися від "Північного потоку-2", – віце-президент США зробив рішучу заяву
      Відмовитися від "Північного потоку-2", – віце-президент США зробив рішучу заяву / glavcom.ua

      Віце-президент США Майк Пенс закликав європейські країни відмовитися від будівництва російського підводного газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

      США підтримують тиї європейських партнерів, які рішуче виступають проти "Північного потоку-2", пише "Інтерфакс".

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      "І ми закликаємо решту країн зробити те ж саме", – повідомив Пенс під час Мюнхенської конференції з безпеки.

      Він додав, що реалізація деяких енергетичних проектів "породити ворожнечу між США та їхніми союзниками". Майк Пенс закликав європейські країни припинити купувати зброю у потенційних противників, що розташовані навколо Європи.

      Ми не зможемо захистити Захід, якщо наші союзники будуть залежати від купівлі зброї на Сході,
      – додав віце-президент США.

      Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Північний потік-2 Новини політики Євросоюз Новини США Європа
      Джерело: 24 Канал
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