Украина опровергла подобные сообщения, подчеркивая, что о "торговле" территорией не может быть и речи. Однако политолог Андрей Вигиринский в разговоре с 24 Каналом подробно объяснил, почему этот план на самом деле не заключается в "сдаче" оккупированных территорий.

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Что на самом деле означал план

Недавно в издании Financial Times сообщили, что новый глава МИД Украины Андрей Сибига во время поездки в США якобы обсуждал определенные территориальные компромиссы в обмен на вступление в НАТО, чтобы "урегулировать войну". Однако подобный материал официально опровергли в МИД, отметив, что позиция министра по территориальной целостности Украины является непоколебимой.

Это план предоставления членства в НАТО Украине в ее суверенных границах, но гарантии безопасности и правило применения 5 статьи Вашингтонского договора распространялись бы на те территории, где Киев имеет суверенный контроль. То есть этим территориям вряд ли угрожало бы дальнейшее продвижение или вторжение России,

– пояснил Андрей Вигиринский.

Политолог считает, что условия, при которых возможен этот план, предусматривают отсутствие рисков эскалации для сторон, что предоставляют эти гарантии. Для них это бы означало согласие со стороны России.

"Только при таких условиях страны НАТО предоставят Украине приглашение и через свои парламенты ратифицируют решение об интеграции Украины в Североатлантический альянс. Наша внутренняя дискуссия – согласны мы на это или нет – не самое принципиальное в этом вопросе. Самое принципиальное – это достижение согласия между странами НАТО и Россией о том, что война останавливается", – подчеркнул Вигиринский.

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Поскольку Россия категорически против расширения НАТО на восток, то ее согласие на это, убежден политолог, будет означать лишь то, что была достигнута договоренность, что Россия и страны НАТО не будут представлять друг другу угрозу на территории Украины.

Реален ли этот план? Нет, нереальный. Нереальный не потому, как интерпретируют статью FT украинские СМИ или отдельные политики, из-за якобы обмена территориями. Нет обмена территориями. Говорится о принятии Украины в НАТО в границах 1991 года, а покрытие 5 статьей НАТО осуществляется в отношении той территории, над которой мы осуществляем управление как суверенная власть,

– пояснил политолог.

Вигиринский добавил, что, когда россияне отойдут с оккупированных территорий, то 5 статья НАТО будет распространяться и на них. Таким образом никто не торгует территориальной целостностью Украины.