"Откажут – покажут слабость": эксглава МИД оценил шансы предоставить Украине статус кандидата ЕС

В июне 2022 года состоится решающий для Украины саммит ЕС. На нем будет рассмотрена заявка на членство Украины в Евросоюзе.

Об этом 24 каналу сказал эксминистр иностранных дел Владимир Огрызко. Он оценил, каковы шансы предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

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Это будет сигналом для Путина.

По его словам, этот вопрос будет более политическим, чем прагматичным. Если даже посмотреть все необходимые пункты, которые нужны, чтобы получить статус кандидата в ЕС, то для Украины все равно найдется, что доработать.

Однако во многих случаях решения принимались и в дальнейшем будут приниматься исходя именно из политической целесообразности.

Если сейчас Европейский союз откажет в таком статусе, он продемонстрирует свою слабость. ЕС даст сигнал Путину, что, несмотря на все, что он сделал в Украине, они не хотят с ним окончательно портить отношения,

– считает Огрызко.

Поэтому он считает, что до такого политического самоубийства ЕС не дойдет, потому что все шансы на то, что кремлевский диктатор продолжит свою политику – будут очень высокими.

"Поэтому я думаю, что решение все же должно быть в пользу Украины. Безусловно, для этого нужно будет еще говорить со многими странами", – добавил Огрызко.

Заявка на членство Украины в ЕС будет рассмотрена в июне

Лидеры Европейского союза рассмотрят заявку на членство Украины в ЕС уже в июне 2022 года. Об этом свидетельствуют выводы Европейского Совета по Украине.

Да, в начале лета Еврокомиссия должна дать ответ о вступлении Украины в ЕС. Пока что государство может получить статус кандидата на поступление.

О полноправном членстве в Европейском Союзе пока не говорится. В частности, потому, что российско-украинская война может затянуться, а ЕС придется нести ответственность за экономическую ситуацию в послевоенном государстве.

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