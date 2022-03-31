Отказываются выполнять задачи и служить: морально-психологическое состояние оккупантов низкое

Морально-психологическое состояние врага продолжает падать. С каждым днем все больше российских военных отказываются воевать против Украины.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, в некоторых подразделениях российской армии отказываются выполнять приказы. За это уже "полетели" головы командиров взводов.

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Оккупанты продолжают отказываться идти на войну

Согласно информации, которая есть у Генштаба ВСУ, за невыполнение приказа проводить боевые действия отстранили от должностей двух командиров взводов. Речь идет о подразделениях 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

Также известно, что в часть в Ясиновке Донецкой области должен прибыть заместитель командира бригады по военно-политической работе. Он будет заниматься разъяснительной работой с БТГр.

Это еще не все. Российское войско может похвастаться многочисленными случаями отказа от дальнейшего прохождения службы. Более того, военнослужащие срочной службы просто не желают подписывать контракты. Это уже зафиксировали в частях Балтийского флота. В том числе в 79-й отдельной мотострелковой бригаде 11-го армейского корпуса.

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