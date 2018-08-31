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"Откладывать нельзя": Италия обратилась к ЕС относительно проблемы с беженцами

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Италия призвала открыть порты других стран ЕС для приема мигрантов
Италия призвала открыть порты других стран ЕС для приема мигрантов / Фото из открытых источников

Италия обратилась к странам-членам Европейского Союза с призывом открыть порты для приема мигрантов, спасенных в Средиземном море.

Об этом заявила министр обороны Италии Элизабетта Трента после встречи с иностранными коллегами, сообщает DW.

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Невозможно и дальше мириться с тем, что беженцы прибывают на континент только через Италию,
– отметила она.

Трента подчеркнула, что решение проблемы откладывать больше нельзя, поскольку до конца года необходимо возобновить мандат миссии "София".

В то же время министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен призвала прекратить споры вокруг "Софии" и продлить ее работу до конца этого года.

Напомним, Италия может прекратить взносы в Европейский Союз, если Брюссель не вмешается в ситуацию вокруг корабля итальянской береговой охраны Diciotti, на борту которого находятся мигранты.

Что такое миссия "София"? Миссию "София" создали в июне 2015 года для гуманитарной операции в международных водах возле побережья Ливии на фоне миграционного кризиса. Участники миссии ведут борьбу с контрабандой людей, обучают сотрудников береговой охраны Ливии и спасают беженцев на море. Беженцев, спасенных в рамках этой миссии, доставляли в Италию. Теперь власть Италии заявляет, что может перестать принимать мигрантов в рамках проекта.

Теги: Евросоюз Иммигранты беженцы
Источник: 24 Канал
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