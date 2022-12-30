В эфире новостного телемарафона Елена Зеленская отметила, что сейчас свет уже выключается повсюду. Она добавила, что ей повезло, ведь у нее есть генератор. Однако семья пытается экономить, потому что "не напасешься дизеля". Об этом пишет 24 канал.

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Появляются странные привычки: Зеленская рассказала, как привыкла к отключениям света

Она рассказала, что во тьме спасают свечи. И ей, и детям нравится.

Я поняла, что ты очень быстро приспосабливаешься к каким-нибудь таким бытовым вещам, у тебя появляются какие-то странные привычки. То есть я уже постоянно включаю фонарик в телефоне, даже когда это не нужно. Вспомнила, что когда была в Париже, не разобралась с выключателем: щелкаю-щелкаю, а он не включается. И я думаю: "опять свет выключили". А потом вспоминаешь, что это другая страна,

– сказала первая леди.

Она также призналась, что действительно любит свечи. Елена Зеленская накупила большие свечи и поставила их в каждой комнате. Также часто она ужинает с детьми при свечах. С одной стороны, это даже романтично. Однако такая романтика надоедает быстро. Так что она радуется, что в столице улучшилась ситуация с электроэнергией.

К сожалению. такая романтика очень быстро надоедает. Радуемся, что последние несколько дней в Киеве легче уже,

– сказала Зеленская.

Пока президентские супруги до сих пор живут отдельно в целях безопасности. Дети проживают вместе с Еленой Зеленской.

Какая ситуация с электроэнергией в Киеве