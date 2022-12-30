В ефірі новинного телемарафону Олена Зеленська зазначила, що зараз світло вже вимикають всюди. Вона додала, що їй пощастило, адже в неї є генератор. Проте сім'я намагається економити, тому що "не напасешся дизеля". Про це пише 24 канал.

До теми Щоб Новий Рік люди зустріли зі світлом: в Одесі обмежать роботу заводів

З'являються дивні звички: Зеленська розповіла, як звикла до відключень світла

Вона розповіла, що під час темряви рятують свічки. І їй, і дітям подобається.

Я зрозуміла, що ти дуже швидко пристосовуєшся до якихось таких побутових речей, в тебе з'являються якісь дивні звички. Тобто я вже постійно вмикаю ліхтарик в телефоні, навіть коли це непотрібно. Згадала, що коли була в Парижі, не розібралась з вмикачем: клацаю-клацаю, а він не вмикається. І я думаю: "знову світло вимкнули". А потім згадуєш, що це інша країна,

– сказала перша леді.

Вона також зізналась, що справді любить свічки. Олена Зеленська накупила великих свічок та поставила їх в кожній кімнаті. Також часто вона вечеряє із дітьми при свічках. З одного боку, це навіть романтично. Проте така романтика набридає швидко. Тож вона радіє, що в столиці покращилась ситуація з електроенергією.

На жаль. така романтика дуже швидко набридає. Радіємо, що останні кілька днів у Києві легше вже,

– сказала Зеленська.

Наразі президентське подружжя досі живе окремо у цілях безпеки. Діти проживають разом з Оленою Зеленською.

Яка ситуація з електроенергією у Києві