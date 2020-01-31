Отключат ли украинцам тепло за долги: мнение эксперта

Прецеденты отключения отопления Нафтогазом за задолженности уже были. Сомнительно, что отопление сейчас отключат, вмешается правительство. Впрочем, до сих пор нет конкретного видения, как решить эту проблему.

Такое мнение 24 каналу высказал эксперт по энергетике Леонид Униговский.

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Причин возникновения задолженности несколько. Высокие тарифы для населения. Субсидии, льготы не покрывают потребность в дополнительном финансировании тепла. Есть проблема и в самих теплокоммунэнерго. Из-за устаревших теплосетей много тепла просто теряется,

– отмечает Леонид Униговский.

По его словам, задолженность за отопление – давняя проблема. Действительно существуют огромные долги теплокоммунэнерго перед Нафтогазом. Как это решать, есть разные предложения.

Как отмечает Униговский, один из вариантов предотвращения возникновения таких задолженностей – надо было все же закупить у российского Газпрома определенное количество газа. Не более 30% от всех потребностей для нашей энергетической безопасности. На примере Европы, где из одного источника закупается не более 30% топлива. И целенаправленно направить этот газ именно на теплокоммунэнерго. Это бы удешевило стоимость тепла. И помогло бы решить проблему с задолженностью. Но это не стратегическое решение.

Задолженность за тепло, к сожалению, увеличивается. Были варианты реструктуризации. Но нужно комплексное решение. Интересное предложение главы Нафтогаза Коболева – передать это на местные бюджеты. Но при условии, что на местах будет достаточно денег. Иначе долги будут, только виновной уже будет местная власть,

– отметил Леонид Униговский.

Что известно о должниках теплокоммунэнерго

24 января в "Нафтогазе" сообщали, что проблемы с погашением задолженности у тепловиков в 30 городах Украины.

С тех пор 19 из 37 проблемных тепловиков оплатили "Нафтогазу" все долги за газ. На этих предприятиях проблем с поставками газа не будет.

С 1 февраля "Нафтогаз" может прекратить поставлять газ в 16 населенных пунктов Украины. В частности, Одессу, Днепр, Кривой Рог. Причина – задолженность местных теплокоммунэнерго на сумму 406 миллионов гривен.



Где могут возникнуть проблемы с поставками газа / Фото "Нафтогаза"