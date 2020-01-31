Чи відключать українцям тепло за борги: думка експерта
Прецеденти відключення опалення Нафтогазом через заборгованість уже були. Сумнівно, що опалення зараз відключать, втрутиться уряд. Утім, досі немає конкретного бачення, як вирішити цю проблему.
Таку думку 24 каналу висловив експерт з енергетики Леонід Уніговський.
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Причин виникнення заборгованості кілька. Високі тарифи для населення. Субсидії, пільги не покривають потребу в додатковому фінансуванні тепла. Є проблема і в самих теплокомуненерго. Через застарілі тепломережі багато тепла просто втрачається,
– наголошує Леонід Уніговський.
За його словами, заборгованість за опалення – давня проблема. Дійсно є величезні борги теплокомуненерго перед Нафтогазом. Як це вирішувати, є різні пропозиції.
Як зауважує Уніговський, один з варіантів запобігання виникнення таких заборгованостей – треба було все ж закупити в російського Газпрому певну кількість газу. Не більше 30% від усіх потреб задля нашої енергетичної безпеки. За прикладом Європи, де з одного джерела закуповується не більше 30% палива. І цілеспрямовано направити цей газ саме на теплокомуненерго. Це б здешевило вартість тепла. І допомогло вирішити проблему із заборгованістю. Але це не стратегічне рішення.
Заборгованість за тепло, на жаль, збільшується. Були варіанти реструктуризації. Але потрібне комплексне рішення. Цікава пропозиція глави Нафтогазу Коболева – передати це на місцеві бюджети. Але за умови, що на місцях буде достатньо грошей. Інакше борги будуть, тільки винною вже буде місцева влада,
– зазначив Леонід Уніговський.
Що відомо про теплокомуненерго-боржників
- 24 січня у "Нафтогазі" повідомляли, що проблеми з погашенням заборгованості мають тепловики у 30 містах України.
- З того часу 19 з 37 проблемних тепловиків оплатили "Нафтогазу" всі борги за газ. На цих підприємствах проблем з постачанням газу не буде.
- З 1 лютого "Нафтогаз" може припинити постачати газ у 16 населених пунктів України. Зокрема, в Одесу, Дніпро, Кривий Ріг. Причина – заборгованість місцевих теплокомуненерго на суму 406 мільйонів гривень.
Де можуть виникнути проблеми з постачання газу / Фото "Нафтогазу"