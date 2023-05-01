Отключение горячей воды в Украине с 1 мая: графики в городах

С 1 мая 2023 года в Украине будут отключать горячую воду в городах. Это связано с подготовкой к новому отопительному сезону.

В городах Украины начинают испытания тепловых сетей, поэтому украинцев предупреждают об отключении. Где и когда исчезнет горячая вода – читайте в материале 24 Канала.

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Графики отключения горячей воды во Львове.

С 1 мая во Львове начинаются гидравлические испытания тепловых сетей, поэтому подача горячей воды будет приостановлена. Теплоснабжающие предприятия ЛГКП "Львовтеплоэнерго" и ЛКП "Железнодорожноетеплоэнерго" будут готовиться к новому отопительному сезону 2023 – 2024, а потому с целью выявления дефектов, подлежащих ликвидации во время летнего ремонтного периода, а также проверки плотности и механической прочности трубопроводов и армата.

Во Львовском городском совете сообщили, что с 1 мая пройдет гидравлика тепловых сетей от ЛГКП "Львовтеплоэнерго" на ТЭЦ-1 и ТЦ "Северная". Без горячей воды останутся жители Сыховского жилмассива, микрорайон "Новый Львов", Шевченковского района, а также многие другие потребители. Полный список адресов можно просмотреть по ссылке.

Подачу горячей воды потребителям от ТЭЦ-1 и ТЦ "Северная" планируют восстановить ориентировочно 5 июня, а потребителям ЛКП "Железнодорожное теплоэнерго" – ориентировочно 22 мая.

В общем срок восстановления подачи горячей воды после гидравлических испытаний зависит от количества выявленных порывов и дефектов на тепловых сетях. Если их не будет много, то срок восстановления может быть быстрее запланированного,

– объяснила заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

Отключение горячей воды в Сумах

В Сумах также приступили к ежегодным испытаниям тепловых сетей повышенным давлением. Графики в городе разнятся в зависимости от микрорайонов. Да, жители северной части города будут без горячей воды:

с 1 по 11 мая на первом участке магистрали №4 и магистрали №8 в районе ул. Магистратская, ул. Засумская, ул. Садовая, ул. Люблинская, ул. Ярослава Мудрого;

на первом участке магистрали №4 и магистрали №8 в районе ул. Магистратская, ул. Засумская, ул. Садовая, ул. Люблинская, ул. Ярослава Мудрого; с 15 по 25 мая на втором участке магистрали №6 и магистрали №3 в районе ул. Хворостянка, ул. Ремесленная, ул. Металлургов;

на втором участке магистрали №6 и магистрали №3 в районе ул. Хворостянка, ул. Ремесленная, ул. Металлургов; с 29 мая по 8 июня на третьем участке магистрали №6 в районе ул. Юнокивская, ул. Леси Украинки и просп. Победы;

на третьем участке магистрали №6 в районе ул. Юнокивская, ул. Леси Украинки и просп. Победы; с 12 по 22 июня на четвертом участке магистрали №6 в районе ул. Колпака и просп. Победы.

С 3 июля по 18 августа на тепловых сетях центральной также будут проводиться работы в центральной части города, из-за чего временно отсутствует горячая вода.

Подробный график отключения горячей воды по адресам в городе Сумы можно посмотреть в пресс-службе городского совета по ссылке.

Графики отключений в других городах

В Киеве в Голосеевском районе отключат горячую воду со 2 по 19 мая. Из-за гидравлических испытаний тепловой магистрали на некоторых улицах этого столичного района временно не будет горячего водоснабжения.

Начали подготовку к новому отопительному сезону и в Черкассах. В городе проверка сетей началась раньше, поэтому городской совет сообщила, что 3 мая водоснабжение возобновится.

В прифронтовом Харькове также будут проверять сети, поэтому с 1 мая по 1 августа 2023 года снабжение горячей водой временно прекратится в более чем 400 домах.

В Винницкой области с 1 мая также начались гидравлические испытания. В КП ВМР "Винницагортеплоэнерго" сообщили, что они продлятся ориентировочно до 19 июня, но график может измениться из-за степени ремонтных работ. С полным графиком отключения горячего водоснабжения можно ознакомиться здесь.