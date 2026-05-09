Невозможно открыть банковские приложения, мессенджеры: в Москве начали отключать мобильный интернет

В Москве фиксируются массовые жалобы на сбои в работе мобильного интернета. Жители сообщают о невозможности пользоваться мессенджерами, банковскими приложениями и даже сайтами из так называемого "белого списка".

Об этом информирует пропагандистское росСМИ MSK1.

Что известно об отключении мобильного интернета в Москве?

Медиа отмечают, что проблемы со связью наблюдаются преимущественно в центральных районах столицы.

Не отправляются даже СМС. И "белые списки" тоже не работают. Примерно в 08:30 часть операторов отключила мобильный интернет. Приходится спасаться загруженными картами,

– пишут жители города.

Напомним, что Минцифры предупреждало о возможных перебоях с мобильным интернетом, а накануне 9 мая операторы рассылали абонентам сообщения о потенциальных проблемах со связью. Такую информацию подтверждали власти части регионов России – они объяснили эти меры соображениями безопасности.

В России продолжаются обсуждения относительно проведения парада 9 мая и связанных с этим ограничений. Из-за отключения мобильного интернета часть россиян в шутку заявляет, что для восстановления связи президент Украины Владимир Зеленский должен подписать отдельный указ.



Сообщение россиян об отключении интернета / Скриншот

Какие еще ограничения ввели в России 9 мая?

С 13:00 до 14:00 9 мая в Москве ввели ограничения движения транспорта и частичные изменения в работе метро в связи с праздничными мероприятиями.

Движение транспорта перекрыто на отдельных участках Москворецкой и Кремлевской набережных, Пушкинской и Старой площадях, а также на улицах Тверская, Варварка, Ильинка, Моховая и Солянка.

Кроме того, станции метро в центральной части города временно работают только на вход и пересадку.

Выход в город ограничен на станциях "Площадь Революции", "Охотничий Ряд", "Театральная", "Александровский сад", 2Библиотека имени Ленина", "Боровицкая" и "Арбатская".

Важно! Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире 24 Канала сообщил, что с 00:00 9 мая по состоянию на 5 утра в зоне ответственности Группировки наступательных действий со стороны врага не было. Однако россияне занимаются переброской своих сил на фронте. Оккупационная армия использует время тишины на фронте в своих интересах – для перегруппировки.

Перемирие на 9 мая: последние новости

В начале апреля российский диктатор Путин объявил, что готов провести перемирие в войне с Украиной 8 и 9 мая. Однако вражеские войска не поддержали инициативу Владимира Зеленского прекратить огонь 5 и 6 мая.

Поэтому вопрос о мире на важные для России праздничные дни еще до недавнего времени оставался открытым.

Однако вечером 8 мая американский лидер Дональд Трамп объявил перемирие в Украине на три дня – говорится о 9, 10 и 11 мая. Более того, он заявил, что враждующие стороны проведут масштабный обмен пленными, который предусматривает возвращение домой 1000 военных от каждой стороны.

Впоследствии Зеленский отреагировал на заявление Трампа – он подтвердил проведение перемирия и обмен 1000 на 1000.