Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Adv

популярные видео

Какими будут отключения света 19 ноября?

По информации энергетиков, ограничения будут действовать круглосуточно. Предусмотрены такие меры:

Для бытовых потребителей и других категорий – графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3 очередей.

Для промышленности – графики ограничения мощности.

Причиной введения графиков стали повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

В "Укрэнерго" отметили, что энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Точное время отключений по конкретному адресу следует проверять на официальных ресурсах местного облэнерго.

Что известно о последних ударах России по энергетике?

С начала сентября Россия нанесла более тысячи ударов по украинской энергетической инфраструктуре. По состоянию на утро 18 ноября из-за очередных атак отключения электроэнергии зафиксировали в восьми областях. Особенно сложной оставалась ситуация в Днепропетровской и Харьковской областях.

Кроме того, в ночь на 18 ноября российские беспилотники повредили энергетический объект в Винницкой области. А 17 ноября оккупанты во второй раз за месяц атаковали важный энергетический объект в Бориспольском районе Киевской области.