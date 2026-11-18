Про це повідомили в "Укренерго".

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Якими будуть відключення світла 19 листопада?

За інформацією енергетиків, обмеження діятимуть цілодобово. Передбачені такі заходи:

Для побутових споживачів та інших категорій – графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3 черг.

Для промисловості – графіки обмеження потужності.

Причиною запровадження графіків стали пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

В "Укренерго" зазначили, що енергетики цілодобово ремонтують пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Точний час відключень за конкретною адресою варто перевіряти на офіційних ресурсах місцевого обленерго.

Що відомо про останні удари Росії по енергетиці?

Від початку вересня Росія завдала понад тисячу ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Станом на ранок 18 листопада через чергові атаки знеструмлення зафіксували у восьми областях. Особливо складною залишалася ситуація на Дніпропетровщині та Харківщині.

Крім того, у ніч проти 18 листопада російські безпілотники пошкодили енергетичний об'єкт на Вінниччині. А 17 листопада окупанти вдруге за місяць атакували важливий енергооб'єкт у Бориспільському районі Київщини.