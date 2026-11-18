БпЛА пошкодили об'єкт енергетики та підприємство. Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

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Які наслідки удару?

У середу, 18 листопада, країна-агресорка завдала удару по Вінницькій області ударним БпЛА. Ворог пошкодив підприємство та об'єкт енергетики. Вибухова хвиля також понівечила приватні будинки, нежитлові споруди й АЗС у різних районах області.

Відразу після сигналу про відбій повітряної тривоги усі відповідні служби розпочали ліквідацію наслідків обстрілу. Ремонтні бригади та фахівці екстрених служб невідкладно взялися за аварійні роботи, аби оперативно повернути стабільне електропостачання.

Наразі в області триває фіксація завданих збитків, які зачепили цивільні та комерційні будівлі у різних районах. Екстрені служби продовжують обстежувати пошкоджену територію підприємства, автозаправної станції та приватного сектору.

Вінницька область вже неодноразово зазнавала ударів по об'єктах критичної інфраструктури напередодні холодів. Російські військові продовжують бити по ключових мережевих вузлах, намагаючись зруйнувати енергетику регіону.

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У вівторок, 10 листопада, російські війська здійснили масовану атаку по підстанціях, поціливши у п'ять великих об'єктів у Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Також росіяни вдарили по Вінниччині 13 листопада. Окупанти пошкодили житлові будинки та дитячий садочок. Тоді постраждали дві жінки віком 22 та 54 роки.