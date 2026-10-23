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В Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 24 октября

Дария Черныш
В Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 24 октября

24 октября электричество будут отключать по графикам / Shutterstock, иллюстрация

В некоторых областях Украины 24 октября будут вводиться ограничения на потребление электроэнергии. Для бытовых потребителей графики почасовых отключений будут действовать в объеме от одной до двух очередей.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Как будут отключать свет

Меры вынужденно применяются из-за последствий массированных российских атак на украинские энергообъекты. Ожидается, что стабилизационные отключения электричества будут длиться с 06:00 до 23:59.

В частности, в течение этого периода для промышленности будут применяться графики ограничения мощности. В то же время для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений.

В компании предупредили, что вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Украинцев призывают следить за графиками и обновлениями на страницах местных облэнерго.

Когда свет появляется по графику – пожалуйста, экономно расходуйте электроэнергию!– призвали в Укрэнерго.

Днем 23 октября российские войска вновь наносили удары по энергетическим объектам в различных регионах страны. В частности, во Львовском районе в результате атаки полностью или частично остались без электричества 175 населенных пунктов.

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