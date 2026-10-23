В Укренерго сказали, як вимикатимуть світло 24 жовтня

Про це повідомили в Укренерго.

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Як вимикатимуть світло

Заходи вимушено застосовують через наслідки масованих російських атак на українські енергооб'єкти. Очікується, що стабілізаційні вимкнення електрики триватимуть із 06:00 до 23:59.

Зокрема, упродовж цього періоду для промисловості застосовуватимуть графіки обмеження потужності. Водночас для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень.

У компанії попередили, що внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Українців закликають стежити за графіками та оновленнями на сторінках місцевих обленерго.

Коли світло з'являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!– закликали в Укренерго.

Вдень 23 жовтня російські війська знову били по енергетичних об'єктах у різних регіонах країни. Зокрема, у Львівському районі внаслідок атаки повністю або частково були знеструмлені 175 населених пунктів.