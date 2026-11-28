Об этом сообщает "Укрэнерго".

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Какие ограничения на потребление электроэнергии будут действовать 29 ноября?

Причиной ограничений стали последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования и стабилизацией работы энергосистемы.

По информации энергетиков, в течение суток в некоторых регионах будут применяться два типа ограничений:

для промышленных потребителей – графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений объемом от 1 до 3 очередей.

Конкретное время и продолжительность отключений будут зависеть от региона и очереди потребителя.

Где проверить графики отключения света?

Актуальную информацию о времени отключений по конкретному адресу следует проверять на официальных страницах оператора системы распределения в своем регионе.

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому графики могут корректироваться в зависимости от нагрузки и состояния сети.

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В то же время специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и вернуть свет потребителям.

Россия значительно усилила атаки на украинскую энергетику. С сентября российские войска нанесли более тысячи прицельных ударов по энергетическим объектам Украины, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. Среди основных целей противника – высоковольтные подстанции, повреждение которых сказывается на стабильности электроснабжения.