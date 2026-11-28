Про це повідомляє Укренерго.

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Які обмеження споживання електроенергії діятимуть 29 листопада?

Причиною обмежень стали наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання та стабілізацією роботи енергосистеми.

За інформацією енергетиків, упродовж усієї доби в частині регіонів застосовуватимуть два типи обмежень:

для промислових споживачів – графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3 черг.

Конкретний час і тривалість відключень залежатимуть від регіону та черги споживача.

Де перевірити графіки відключення світла?

Актуальну інформацію про час відключень за конкретною адресою варто перевіряти на офіційних сторінках оператора системи розподілу у своєму регіоні.

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому графіки можуть коригуватися залежно від навантаження та стану мережі.

Водночас фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та повернути світло споживачам.

Росія суттєво посилила атаки на українську енергетику. З вересня російські війська завдали понад тисячу прицільних ударів по енергетичних об'єктах України, повідомляв міністр енергетики Денис Шмигаль. Серед основних цілей ворога – високовольтні підстанції, пошкодження яких впливає на стабільність електропостачання.