Об этом сообщили в "Укрэнерго" вечером 6 октября.

Какими будут графики?

Для промышленности и бизнеса в течение всего суток – с 00:00 до 23:59 – будут действовать графики ограничения мощности.

В то же время для всех категорий потребителей в течение суток будут применяться графики почасовых отключений. Объем ограничений составит от 0,5 до 1,5 очереди.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому украинцев призвали следить за актуальными сообщениями своих операторов систем распределения, то есть облэнерго.

Также потребителей попросили экономно использовать электроэнергию, когда электроснабжение возобновляется по графику.

Обратите внимание: оперативно узнать о графиках отключений света, изменениях в энергосистеме и актуальной ситуации с электроснабжением можно в телеграм-канале "24 Канал".

В то же время 6 октября в некоторых регионах Украины ввели " почасовые графики отключений " электроэнергии. Ограничения начали действовать с 15:00 и продлятся до конца суток. Для промышленности и бизнеса введены графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей – почасовые отключения в объеме до одной очереди.

Причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских атак и рост потребления электроэнергии. По состоянию на утро из-за обстрелов без света оставались потребители в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Напомним, зимой украинцам следует готовиться к сложной ситуации с электроснабжением из-за риска новых российских ударов по энергетической инфраструктуре. По прогнозу председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в худшем сценарии киевляне могут оставаться без света по 14 – 16 часов в сутки.

В то же время продолжительность отключений будет зависеть от интенсивности российских атак и состояния энергетических объектов. Эксперт отметил, что часть работ по защите энергетики еще не завершена, а правительство из-за дефицита средств приостановило финансирование некоторых направлений.

К началу отопительного сезона также важно завершить установку газопоршневых установок на предприятиях "теплокоммунэнерго" и генераторов на водоканалах.

Отдельной проблемой остается обеспечение многоквартирных домов резервным питанием, необходимым для работы систем отопления и канализации во время длительных отключений.

Наиболее уязвимыми к перебоям в подаче электроэнергии останутся города с населением свыше миллиона человек, в частности Киев, Харьков, Одесса и Днепр, тогда как западные области получат дополнительную поддержку благодаря возможности импорта электроэнергии из ЕС.

Добавим, что бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков отметил три фактора, которые будут влиять на продолжительность отключений зимой. Здесь стоит обратить внимание и на погоду. В случае благоприятной погоды период отключений удастся пережить значительно легче.