Про це повідомили в "Укренерго" ввечері 6 жовтня.

Якими будуть графіки?

Для промисловості та бізнесу протягом усієї доби – з 00:00 до 23:59 – діятимуть графіки обмеження потужності.

Водночас для всіх категорій споживачів упродовж доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень. Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 1,5 черги.

В "Укренерго" наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому українців закликали стежити за актуальними повідомленнями своїх операторів систем розподілу, тобто обленерго.

Також споживачів попросили ощадливо використовувати електроенергію, коли електропостачання відновлюється за графіком.

Зауважте, оперативно про графіки відключення світла, зміни в енергосистемі та актуальну ситуацію з електропостачанням ви можете дізнатися в телеграмі 24 Каналу.

Водночас 6 жовтня в частині регіонів України запровадили погодинні графіки відключення електроенергії. Обмеження почали діяти з 15:00 і триватимуть до кінця доби. Для промисловості та бізнесу застосували графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів – погодинні відключення обсягом до однієї черги.

Причиною стали пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак та зростання споживання електроенергії. Станом на ранок без світла через обстріли залишалися споживачі у Харківській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, взимку українцям варто готуватися до складної ситуації з електропостачанням через ризик нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі. За прогнозом голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, у найгіршому сценарії кияни можуть залишатися без світла по 14 – 16 годин на добу.

Водночас тривалість відключень залежатиме від інтенсивності російських атак та стану енергетичних об'єктів. Експерт зазначив, що частину робіт із захисту енергетики ще не завершено, а уряд через дефіцит коштів призупинив фінансування деяких напрямків.

До початку опалювального сезону також важливо завершити встановлення газопоршневих установок на підприємствах теплокомуненерго та генераторів на водоканалах.

Окремою проблемою залишається забезпечення багатоквартирних будинків резервним живленням, необхідним для роботи систем опалення та каналізації під час тривалих відключень.

Найбільш вразливими до перебоїв залишатимуться міста-мільйонники, зокрема Київ, Харків, Одеса та Дніпро, тоді як західні області матимуть додаткову підтримку завдяки можливості імпорту електроенергії з ЄС.

Додамо, колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков вказав на три фактори, які впливатимуть на тривалість відключень взимку. Тут варто звернути увагу і на погоду. В разі сприятливої погоди період відключень вдасться пройти значно легше.