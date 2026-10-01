Про це в ефірі розповів колишній міністр палива та енергетики України, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков, передає 24 Канал.

Три головні фактори, що вирішать долю зими

Експерт детально пояснив, які саме чинники визначатимуть, чи буде в оселях українців світло та тепло під час осінньо-зимового періоду.

Перший і найголовніший фактор – протиповітряна оборона. Навіть зведені захисні споруди на об'єктах не дають стовідсоткової гарантії. Ворог почав використовувати такі типи "Шахедів" та ракет, які пробивають ці конструкції, пошкоджуючи трансформатори та інше критичне обладнання. Тому захист неба залишається пріоритетом номер один.

Другий фактор – інтенсивність та масованість атак. У загарбників є заздалегідь підготовлений графік ударів. У росіян абсолютно по плану всі ці об'єкти визначені. Навіть розписано, якими "Шахедами" та ракетами вони збираються їх руйнувати. Цей план дуже загрозливий,

– застеріг Плачков.

Третій фактор – погода. Якщо зима буде лютою, проблем виникне значно більше. У разі ж теплої погоди суттєво допоможе розподілена генерація. Малі альтернативні джерела живлення, які вже побудовані й працюють на різних об'єктах, здатні задовольнити потреби споживачів на 50 – 60 відсотків.

Експерт додав, що під загрозою не лише енергосистема, а й мости через Дніпро та загальні комунікації між берегами по всій Україні. Відомо, що під час однієї з повітряних тривог два російські дрони влучили у Південний міст.