У мережі з'явилася інформація, що під час однієї з повітряних тривог російський дрон влучив у Південний міст.

Що відомо про удар по Південному мосту?

Згодом прильоти підтвердив і мер Віталій Кличко.

За словами міського голови, було два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту.

Наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили.

Фахівці КП "Київавтошляхміст" обстежують стан споруди після влучань.

У мережі також писали, що Південний міст був атакований, коли ним рухався потяг.

Зазначалося, що пасажири почули вибух і побачили спалах, після чого у вагоні з'явився дим, із вентиляції посипався попіл, а також вилетіли вікна.

Наразі інформації про постраждалих не надходило. Потяг доїхав до станції "Видубичі", де пасажирів висадили.

Південний міст у вогні / Фото з мережі