Дрон попал в ограждение возле проезжей части. Пассажиры услышали взрыв и увидели вспышку, после чего в вагоне появился дым, из вентиляционных отверстий посыпался пепел, а также вылетели окна, сообщают СМИ. Пока информации о пострадавших не поступало. Поезд доехал до станции "Выдубичи", где пассажиров высадили.