Об этом сообщают областные компании, отвечающие за распределение электроэнергии.

Где ввели аварийные отключения?

В Киеве по распоряжению "Укрэнерго" ввели экстренные отключения электроэнергии. Во время таких отключений обычные графики не действуют, поэтому потребители могут остаться без света в любой момент в зависимости от ситуации в энергосистеме.

О дальнейших изменениях в энергетике обещают сообщать дополнительно.

В Черниговской области ввели аварийные графики отключения электроэнергии. Ограничения распространяются на 10 очередей потребителей.

В Житомирской области также по распоряжению "Укрэнерго" ввели графики аварийных отключений (ГАО). Потребителей призывают в целях безопасности отключить от розеток технику, чувствительную к скачкам напряжения.

Новые ограничения также ввели в Сумской области. По указанию НЭК "Укрэнерго" в 09:38 там ввели графики аварийных отключений для 1–10 очередей потребителей.

В "Сумыоблэнерго" пояснили, что причиной является повреждение энергосистемы в результате систематических атак российской армии.

Важно! Очередь во время аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых отключениях. Также во время аварийных отключений нет определенного времени восстановления электроснабжения, поскольку речь идет об аварийной ситуации.

Напомним, что в четверг, 8 октября, в Украине ввели графики отключения электроэнергии. Ограничения будут действовать во многих регионах страны из-за сложной ситуации в энергосистеме. Украинцев просят экономно расходовать электроэнергию и учитывать возможные ограничения.