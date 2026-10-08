Про це повідомляють обласні компанії, які відповідають за розподіл електричної енергії.

Де запровадили аварійні відключення?

У Києві за командою "Укренерго" застосували екстрені відключення електроенергії. Під час таких відключень звичайні графіки не діють, тому споживачі можуть залишитися без світла у будь-який момент залежно від ситуації в енергосистемі.

Екстрені відключення також введено на Київщині. Зокрема, у Броварському, Бучанському, Вишгородському та Бориспільському районах. Про подальші зміни енергетики обіцяють повідомляти додатково.

На Чернігівщині ввели аварійні графіки відключення електроенергії. Обмеження застосовуються до 10 черг споживачів.

На Житомирщині також за розпорядженням "Укренерго" запровадили графіки аварійних відключень (ГАВ). Споживачів закликають задля безпеки вимкнути з розеток чутливу до стрибків напруги техніку.

Нові обмеження також запровадили на Сумщині. За вказівкою НЕК "Укренерго" о 09:38 там ввели графіки аварійних відключень для 1 – 10 черг споживачів.

У "Сумиобленерго" пояснили, що причиною є пошкодження енергосистеми внаслідок систематичних атак російської армії.

Важливо! Черга під час ГАВ не збігається з чергою при погодинних відключеннях. Також під час аварійних відключень немає визначеного часу відновлення електропостачання, оскільки йдеться про аварійну ситуацію.

Нагадаємо, у четвер, 8 жовтня, в Україні застосували графіки відключення електроенергії. Обмеження діятимуть у багатьох регіонах країни через складну ситуацію в енергосистемі. Українців просять ощадливо споживати електроенергію та враховувати можливі обмеження.